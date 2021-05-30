الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد اعتذارها.. دينا مندور تكشف كواليس تجربتها مع «سلسلة الجوائز»

دينا مندور
دينا مندور

اعتذرت المترجمة دينا مندور عن رئاسة تحرير سلسلة الجوائز الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لانشغالها بأولويات أكاديمية خلال الفترة المقبلة بين مصر وفرنسا.

وأوضحت «مندور» في تصريح لـ«الدستور» أنها تولت رئاسة تحرير سلسلة الجوائز في شهر يونيو عام 2016، متوجهة بالشكر لكل زملائها وأساتذتها من مترجمين ومصححين ومصممي أغلفة، لمساهمتهم في نجاح التجربة وتميزها.

وعن تجربتها برئاسة تحرير السلسلة؛ قالت إنها فترة مثمرة، إذ تم ترجمة العديد من الأعمال الأدبية عن لغات مختلفة من الأدب الروسي، والأوردي، والهولندي، مشيرة إلى التنوع في الترجمة بين القصة القصيرة والشعر والرواية، وكذلك تقديم أجيال وأساتذة كبيرة، وشباب مترجمين لأول مرة، ومترجمين أكاديميين وغير أكاديميين.

وأضافت أن هيئة التحرير كانت تعمل بكل طاقتها، لافتة إلى الفطرة التى أحدثتها الأغلفة خلال فترة توليها رئاسة تحرير السلسلة، وإشادة الجميع بها، وكذلك مستوى التحرير والتصحيح.

دينا مندور

تعرف دينا مندور بأنها مترجمة مصرية، تولت رئاسة تحرير سلسلة الجوائز بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي من أبزر المترجمين من الفرنسية إلى العربية في مصر، وترجمت العديد من الأعمال أهمها "الفلاسفة والحب"، "صرخة النورس"، و"فاديت الصغيرة".

وتعد رواية "حقيقة قضية هاري كيبر" للكاتب السويسري جويل ديكر، هي آخر ترجمات دينا مندور، وكانت الرواية قد حصلت على جائزتي الأكاديمية الفرنسية وجونكور.

تدور أحداث الرواية في إطار بوليسي، حول جريمة قتل بمنطقة نائية في أمريكا، تورط بها كاتب كبير بعدما وجدوا في حديقة منزله جثة لفتاة مختفية منذ 30 عامًا، وينطلق الكاتب في رحلة من التحقيق والتقصي عبر نوع من المسح الاجتماعي للبلدة وسكانها، إلى أن يصل لنتائج تساعده في حل لغز القضية.

المترجمة دينا مندور سلسلة الجوائز الهيئة المصرية العامة للكتاب حقيقة قضية هاري كيبر دينا مندور

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