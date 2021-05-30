الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيفية تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

خطوات الاستعلام عن موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

نستعرض لكم خلال التقرير الاستعلام عن موعد لقاح كورونا، حيث أطلقت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ومتابعة حالة طلب اللقاح.

وتقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا، وموقع وزارة الصحة مخصص للحصول على المعلومات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، حيث سعى العديد من الباحثين والشركات المتخصصة لإيجاد لقاح أمن يكون سلاحا فعالا في معركة مواجهة الفيروس. 

 الاستعلام عن موعد لقاح كورونا 

وتوفر الدولة المصرية، لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، وأكدت وزارة الصحة على أن الفئات الأكثر تأثرا بإصابة فيروس كورونا، هم المصابين بأمراض مزمنة "السكرى، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوى، المرضى ناقصى المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، مرضى الأورام، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وخصصت وزارة الصحة، الخط الساخن ١٥٣٣٥، للمزيد من المعلومات والإستفسارات.

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خطوات الاستعلام عن موعد لقاح كورونا

لديكم خطوات الاستعلام عن موعد لقاح فيروس كورونا المستجد، كما هو موضح بالتالى: 

- الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الصحة المصرية من هنا.

- يقوم المواطن الذي يستهدف الاستعلام عن موعد لقاح فيروس كورونا المستجد، بالضغط على ايقونة متابعة حالة طلب اللقاح. 

- بعد ذلك كتابة رقم الطلب، واخر اربعة ارقام للرقم القومي أو جواز السفر، بعد ذلك الضفط على استفسار. 

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن خطوات الاستعلام عن موعد لقاح كورونا، ويبحث المواطنين على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الصحة، لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، ومتابعة حالة طلب اللقاح، وتحرص الدولة المصرية على توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمواطنين. 

وقامت وزارة الصحة والسكان بالاشتراك في الأبحاث الاكلينيكية تحت شعار "من أجل الانسانية" لمحاولة ايجاد لقاح آمن وفعال، وقد تمت التجربة بالتشارك مع شركة سينوفارم الصينية ومجموعة G42 الأماراتية لتجربة لقاحين (من النوع المعطل) على 45 ألف مشارك في 4 دول.

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