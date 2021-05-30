سامي مغاوري: ردود الافعال على دوري في «ضد الكسر» فاقت توقعاتي

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته الشديدة لمشاركته خلال موسم رمضان الماضي باكثر من عمل فني وهما مسلسل “ضد الكسر” مع الفنانة نيللي كريم، ومسلسل “أحسن أب” مع الفنان علي ربيع.

وقال سامي مغاوري في تصريح لـ "الدستور" إن مشاركته في المسلسل جاءت عن طريق الصدفة، وبدا تصوير مشاهده قبل شهر رمضان بيومين، وكان من المقرر أن يشارك فيه كضيف شرف بحلقة أو حلقيتن، ولكن صناع العمل قرروا تطوير شخصية “عبد الظاهر” مالك المكتبة وإعطاؤه مساحة أكبر، مشيرًا إلى أنه تفاجيء بردود الأفعال حول هذا الدور، وأن تلقى اشادات كثيرة من قبل زملاؤه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا بالشارع المصري، مؤكدًا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته.

صناع مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم

مسلسل “ضد الكسر” يشارك في بطولته كل من نيللي كريم والفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قنوات سي بي سي، بالإضافة إلى العرض الحصري عبر قناة دبي.

مسلسل أحسن أب بطولة الفنان علي ربيع



وكان الفنان سامي مغاوري شارك الفنان على ربيع في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “أحسن أب” حيث جسد دور والده ضمن الاحداث، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول اللص مختار الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، وبمحض المصادفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها ٣٠٠ ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.

صناع مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدي وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامي، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.