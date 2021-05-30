البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

قديما قالوا ان الوقت من ذهب وقالوا ايضا الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك والعالم كله يؤمن بمقولة time is money

ماعدا الساده الجهابذه موظفي قطاعات كثيرة في مؤسساتنا الحكومية والأحياء والمسئولين بطريقة مباشرة عن تيسير معاملات المواطنين المقهورين والمضطرين للتعامل مع تلك الجهات.

فكره الموظف عن الوقت تنحصر في مواعيد حضوره وانصرافه فقط .. ولا يهمه اداؤه خلال مده تواجده علي كرسيه الرسمي ولا يعنيه مطلقا وقت المواطن امامه الذي قد يكون موظفا مثله حصل علي اذن مدفوع الاحر لقضاء حاجته او حضر خصيصا من سفر بعيد ويتمني العوده في نفس اليوم لالتزاماته الخاصه او رجل مسن لايقوي علي الوقوف والانتظار .

مده العمل الحكوميه الرسميه ٨ ساعات وللاسف لايتجاوز متوسط العطاء الفعلي حسب اخر احصائيه للعامل والعامله في مصر اكثر من ٢٣ دقيقه يوميا ( عمل فعلي ) اما باقي ال ٨ ساعات فتضيع مابين الافطار وتناول الشاي والمشروبات والرغي في الموبايل بحوارات لا علاقه لها بالعمل من قريب او بعيد ( واحيانا الطبخ والرضاعه عند السيدات ولا اكون مبالغا اذا قلت والنوم ايضا ) والوضوء والصلاه ومشاوير تزويغ اخري لا حصر لها يتفنن الموظف في خلقها كي ينصرف .

ناهيك عن المقوله الشهيره ( فوت علينا بكره ياسيد )

البطاله المقنعه تفتك بأي تطور وتطيح بأي امل في التنميه والتقدم .. الكل يعاني بشده حينما يضطر للتعامل مع جهه حكوميه .. الفساد ليس في الرشوه فقط .. فقد يكون الموظف امينا وشريفا لكنه يسرق وقت الغير ويتقاضي راتبا لايستحقه وهي جريمه اعتقد تعادل الرشوه وربما تزيد عنها

دور الرقابه الاداريه يجب الا يقتصر علي جرائم المال .. فجرائم سرقه الوقت يجب محاربتها بمنتهي الحزم اذا اردنا اصلاحا

- الاداره الحازمه والعادله والتي تتعامل بالشفافيه والحب مع مرؤوسيها تكون من اهم اسباب نجاح مؤسساتها .. رأيت ذلك واضحا في النادي الاهلي الذي اسعد كل المصريين بجميع انتماءاتهم بفوزه بالسوبر الافريقي للمره ااسابعه منذ ايام علي فريق نهضه بركان الجزائري .. لفت نظري بعد انتهاء المباراه اجماع كل لاعبي الفريق علي اهداء ميدالياتهم الذهبيه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في مظاهره حب نادره الحدوث .. دمعت عيناه بعدها تأثرا وفرحا.. وبلاشك زادت سعادته بعد تلقيه تهنئه رقيقه بالفوز من مجلس اداره نادي الزمالك منافسه التقليدي .. اتمني ان تحذو كل انديه مصر حذو تلك الاداره الناجحه وتتخلي عن التعصب والمظلوميه والحسد .. من اراد ان ينجح سينجح رغم انف الجميع ..