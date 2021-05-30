الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1079 إصابة و7 وفيات بكورونا في كوبا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الكوبية 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي وصل إلى 141 ألفا و166 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 950 حالة وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 6803 حالات، بينما تجاوزت حالات التعافي عتبة الـ128 ألف حالة.


كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 84ر1 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.


وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا. 

 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

هافانا كوبا كورونا

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الداخلية» تضبط أجنبي تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا وصورها فيديو

التفاصيل الكاملة لضبط السائح المتحرش بفتاة في الأقصر

البحر المفتوح يبتلع الأرواح.. لماذا ترتفع حالات الغرق بشواطئ غرب الإسكندرية؟

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

المواعيد الصيفية.. عودة عمل المحال والمولات والمطاعم حتى 1 صباحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء