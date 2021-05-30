1079 إصابة و7 وفيات بكورونا في كوبا

سجلت وزارة الصحة الكوبية 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي وصل إلى 141 ألفا و166 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 950 حالة وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 6803 حالات، بينما تجاوزت حالات التعافي عتبة الـ128 ألف حالة.



كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 84ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.