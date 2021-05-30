الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«إخطار السفارة».. النيابة تحقق مع أجنبي تحرش بفتاة في الأقصر

السائح الاجنبي
السائح الاجنبي

تجري النيابة العامة بالأقصر تحقيقات موسعة مع سائح أجنبي ألقي القبض عليه بتهمة التحرش بفتاة مصرية تعمل بأحد متاحف الأقصر أثناء جولة له.

وأخطرت النيابة العامة السفارة التابع لها المتهم لحضور التحقيق معه كما تمت الاستعانة بمترجم لترجمة أسئلة المحققين للمتهم ورده عليها.

وتواجه النيابة المتهم بمقطع الفيديو الذي نشره على صفحته على موقع إنستجرام أثناء تحرشه لفظيًا بالفتاة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم، في ضبط أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

الأقصر تحقيقات موسعة سائح أجنبي التحرش فتاة مصرية

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