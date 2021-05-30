التشيك تسمح لمن تزيد أعمارهم على 16 عاما بتلقي لقاح كورونا

أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، السماح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما بالتسجيل للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من مساء الخميس المقبل.

وقال بابيش - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو براغ الدولي اليوم الأحد: "هناك ما يقرب من 5ر1 مليون شخص في هذه الفئة العمرية يعيشون في جمهورية التشيك، وسيتم السماح لهم بالتسجيل اعتبارا من الثالث من يونيو المقبل".

يذكر أن التشيك سجلت أكثر من 6ر1مليون حالة إصابة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وأكثر من 30 ألف حالة وفاة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 84ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و957 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 533 ألف حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.