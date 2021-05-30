قومي المرأة ببني سويف يواصل حملة «إحميها من الختان» في 22 قرية

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، اليوم، تنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان «إحميها من الختان» وتستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن الحملة تستهدف 22 قرية بإجمالي 2550 زيارة، حيث تم استهداف 5 آلاف و818 سيدة و4 آلاف و472 رجلا و5 آلاف 453 طفلا.

وأوضحت أن الحملة يتم من خلالها التركيز على قرى مبادرة حياة كريمة بمشاركة 50 رائدة المتطوعات من المجلس القومي للمرأة في جميع القرى، حيث قامت كل رائدة بعمل 50 زيارة منزلية يومياً.

وأشارت إلى أنها قامت وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس.. بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، بالإضافة إلى التوعية باهمية التسجيل الاليكتروني لتلقى لقاح كورونا وبمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات، والتأكيد أن اللقاح آمن ومتوافر بجميع مراكز اللقاح داخل محافظة بنى سويف وأماكن التواجد للمراكز السبع تسهيلا عليهم، بالإضافة إلى نشر رسائل التوعية بفيروس كورونا وتعريف السيدات والأسر بالإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان، كما تستهدف الحملة نشر الوعي فيما يخص تجريم ختان الإناث وأهميته في تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الجريمة.