انتهاء مونتاج الحلقات الأولى لمسلسل «ليه لأ 2»

تواصل الفنانة منة شلبي تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرجة مها أبو عوف انتهت من مونتاج الحلقات الأولى للعمل استعدادًا لانطلاق أولى حلقاته يوم 10 يونيو المقبل، على منصة شاهد الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها انتهت من معظم مشاهد العمل ولم يتبقى لها سوى أيام قليلة لترفع شعار فركش.

أحداث مسلسل ليه لأ الجزء الثاني:

وتظهر الفنانة منة شلبي ضمن أحداث الجزء الثاني بدور طبيبة وتدور أحداثه في 15 حلقة، إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح، ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى، وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! حول أمينة التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك.

صناع مسلسل ليه لأ بطولة منة شلبي

المسلسل بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسارة عبد الرحمن، وإشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

نجاح الجزء الأول من مسلسل ليه لأ بطولة منة شلبي:

وكان الجزء الأول من العمل حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا قبل شهر رمضان الماضي، وقررت الجهة المنتجة عرض أولى حلقات الجزء الثاني مطلع يونيو المقبل عبر منصة شاهد، وطرحت الشركة عددا من البوسترات الدعائية للجزء الثاني من "ليه لأ"، وظهرت الفنانة منفردة على الأفيشات الخاصة بالمسلسل والتي يشاركها البطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، ومها أبوعوف، وتدور أحداثه في 15 حلقة، إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح، ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" منذ أيام البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل والمقرر انطلاق عرضه على منصة شاهد VIP، وبدأ نجوم العمل في الترويج للعمل من خلال حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.