التفاصيل الكاملة لضبط السائح المتحرش بفتاة في الأقصر

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائح أجنبي تحرش بإحدى الفتيات في محافظة الأقصر.

وتبين أن المتهم تحرش بالفتاة مستغلا جهلها باللغة البرتغالية، حيث تحدث معها بكلام إباحي وصوّر فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي في البرتغال والبرازيل اللذين يتحدثان بذات اللغة.

وعقب تداول الفيديو، تمكنت أجهزة الأمن تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من تحديد مكان السائح وألقت القبض عليه، وتحرر محضرا في شرطة السياحة مرفق به الفيديو والأدلة اللازمة، وجرى التوصل للفتاة وأخذ أقوالها في الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديو إباحي وتحرش بفتاة الأقصر

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السائح صوّر الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئًا من كلامه، الذي حمل ألفاظًا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها وظلت مبتسمة، نظرًا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئًا بالإيحاءات الجنسية مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة وطالبوا بمعاقبته.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير في إحدى دول أوروبا وبلدة أخرى في أمريكا الجنوبية، مشيرين إلى أن السائح عاد مرة أخرى وحاول أن يعتذر للفتاة التي لم تفهم منه شيئًا على الإطلاق، دون أن يوضح لها حقيقة ما صدر منه، محاولًا لمس جسدها أكثر من مرة إلا أنها كانت تبتعد عنه في محاولة لتفادي حدوث أزمة، وأكد متداولو الفيديو أن السائح موجود في مصر وطالبوا بمحاسبته.