الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التفاصيل الكاملة لضبط السائح المتحرش بفتاة في الأقصر

المتحرش البرازيلي
المتحرش البرازيلي

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائح أجنبي تحرش بإحدى الفتيات في محافظة الأقصر.

وتبين أن المتهم تحرش بالفتاة مستغلا جهلها باللغة البرتغالية، حيث تحدث معها بكلام إباحي وصوّر فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي في البرتغال والبرازيل اللذين يتحدثان بذات اللغة.

وعقب تداول الفيديو، تمكنت أجهزة الأمن تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من تحديد مكان السائح وألقت القبض عليه، وتحرر محضرا في شرطة السياحة مرفق به الفيديو والأدلة اللازمة، وجرى التوصل للفتاة وأخذ أقوالها في الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديو إباحي وتحرش بفتاة الأقصر

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السائح صوّر الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئًا من كلامه، الذي حمل ألفاظًا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها وظلت مبتسمة، نظرًا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئًا بالإيحاءات الجنسية مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة وطالبوا بمعاقبته.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير في إحدى دول أوروبا وبلدة أخرى في أمريكا الجنوبية، مشيرين إلى أن السائح عاد مرة أخرى وحاول أن يعتذر للفتاة التي لم تفهم منه شيئًا على الإطلاق، دون أن يوضح لها حقيقة ما صدر منه، محاولًا لمس جسدها أكثر من مرة إلا أنها كانت تبتعد عنه في محاولة لتفادي حدوث أزمة، وأكد متداولو الفيديو أن السائح موجود في مصر وطالبوا بمحاسبته.

السائح البرازيلي المتحرش مواقع التواصل فتاة الأقصر واقعة التحرش اللواء محمود توفيق مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية التحرش

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الداخلية» تضبط أجنبي تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا وصورها فيديو

التفاصيل الكاملة لضبط السائح المتحرش بفتاة في الأقصر

البحر المفتوح يبتلع الأرواح.. لماذا ترتفع حالات الغرق بشواطئ غرب الإسكندرية؟

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

المواعيد الصيفية.. عودة عمل المحال والمولات والمطاعم حتى 1 صباحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء