الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وضع جدول زمني لإنهاء مشروعات الصرف المتعثرة بالمحلة منذ ١٠ سنوات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية وضع جدول زمني لإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بالمحلة الكبرى منذ ١٠ سنوات قبل نهاية ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقباله اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي في قرى (كفر الجنينة، ميت الليث هاشم، ديرب هاشم، بلقينا، الجابرية، القيراطية وكفر العبايدة).

وزار المحافظ تلك المشروعات، حيث أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من محطتي صرف كفر الجنينة وديرب هاشم بنهاية شهر يونيو، كما سيتم الانتهاء من محطات صرف (القيراطية، العبايدة، الجابرية وبلقينا) نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفيما يخص محطة صرف ميت الليث هاشم سيكون الانتهاء بحلول نهاية سبتمبر ٢٠٢١.

وفي السياق، اتفق المحافظ ورئيس الشركة القابضة على الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بمدينة السنطة، ميت حبيب بمركز سمنود، كفر فياله والكمالية بمركز المحلة وقسطا بمركز كفر الزيات نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١ إلى جانب الانتهاء من محطة معالجة شبرا بابل بالمحلة بنهاية سبتمبر.

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