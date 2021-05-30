الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ لامتحانات الشهادة الإعدادية، برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد على توفير كل سبل وأدوات الوقاية بالمدارس، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب مدير أمن كفرالشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالبًا فقط.

تعليم كفر الشيخ امتحانات تعليمات عزل

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