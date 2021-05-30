محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ لامتحانات الشهادة الإعدادية، برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد على توفير كل سبل وأدوات الوقاية بالمدارس، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب مدير أمن كفرالشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالبًا فقط.