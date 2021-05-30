أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لبدء صرف معاشات شهر يونيو 2021، الثلاثاء المقبل، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه، من خلال 19 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام خلال تحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

خدمات صرف المعاش

وأضاف عوض فى تصريحات، أنه تم التنسيق مع كل شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرهما، وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة" لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.