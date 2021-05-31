الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 31-5-2021

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

ترصد "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 31-5-2021  في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 31-5-2021 

وواصل الجنيه المصري أداءه المستقر أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بالتقارير الدولية الإيجابية الصادرة من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري؛ ليتراوح سعر العملة الأمريكية في سوق الصرف المصرية بين 15.73 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع،  فيما تراجع سعر اليورو ليسجل 19.17 جنيه للشراء وللبيع 18.93، وارتفع الإسترليني أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 2.23 جنيه وللبيع 22.06، وفقاً لآخر التحديثات البنكية.

ونستعرض فى التقرير التالي سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

 

ارتفاع سعر الدولار اليوم 


أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، كما ارتفع سعر الدولار في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وواصل سعر صرف العملة الامريكية ارتفاعها أمام الجنيه بنك تنمية الصادرات فسجلت للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

 

سعر الجنيه الاسترليني


ولا يختلف حال صرف الجنيه الأسترليني اليوم، عن الدولار الأمريكي، حيث شهد سعر الجنيه الأسترليني اليوم داخل البنك الأهلي المصري للشراء 22.23 جنيه وللبيع 22.06، في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 22.35 جنيه وللبيع 22.09، كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين في بنك مصر ليسجل للشراء 22.32 جنيه وللبيع 22.06.

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انخفاض سعر اليورو اليوم


على صعيد آخر، شهدت سعر صرف العملة الأوروبية اليورو والتي تضم 19 دولة اليوم الإثنين تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في سوق صرف العملات بالبنوك والمصارف العربية، إذ بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري للشراء 19.17 جنيه وللبيع 18.93.


الفرنك السويسري


وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري اليوم، داخل بنك الكويت الوطني للشراء 17.53 جنيه وللبيع 17.30، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 17.55 جنيه وللبيع 17.16، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.53 جنيه وللبيع 17.30.

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