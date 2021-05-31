«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين 31-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم على مستوى الجمهورية، حيث تستعد البلاد لمواجهة موجة من الحر على مدار اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، لطيف ليلا على معظم الأنحاء، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

كما أعلن خبراء هيبئة الارصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتقدم "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 19

السلوم 26 21

سيوة 36 22

بورسعيد 32 22

دمياط 28 21

الزقازيق 38 21

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 42 20

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السويس 41 20

العريش 32 21

رفح 32 21

رأس سدر 41 22

نخل 40 19

نويبع 41 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 40 23

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 41 22

بني سويف 41 22

المنيا 42 23

أسيوط 43 23

سوهاج 43 23

قنا 43 23

الأقصر 44 24

أسوان 44 24

إدفو 44 25

أبوسمبل 44 22

الوادي الجديد 43 23

شلاتين 39 26

أبورماد 39 26

حلايب 38 27

رأس حدربة 38 27