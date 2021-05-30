كلمات أغنية روبي الجديدة «قلبي بلاستيك» قبل طرحها غدا

تستعد المطربة والفنانة روبي لطرح أحداث أعمالها الغنائية بعنوان “قلبي بلاستيك” ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد “حتة تانية”.

ومن المقرر أن تطرح روبي أغنية “قلبي بلاستيك” غدا عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

كلمات أغنية “قلبي بلاستيك”:

اه منك صنف خاين وبتاع حركات

كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

مهو خد حنيتي.. وحناني ودنيتي

راح حب صاحبتي.. وطلع فستك

باي باي حبيي باي باي

تفاصيل ألبوم روبي الجديد

وتعود روبي للساحة الغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا بألبوم غنائي جديد، يحمل أسم "حتة تانية"، ويضم الألبوم 7 أغنيات في شكل ميني ألبوم، من إنتاج وليد منصور

وكانت روبي قد طرحت أغنيتها "حتة تانية" منذ شهرين وحققت من خلالها نجاحا كبيرا وتجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 57 مليون مشاهدة.

وتعاونت روبي في أغنية “في حتة تانية” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعى والموزع الموسيقي وماستر توما، كما طرحت روبي منه أغنيات "أنا لو زعلانة" و"واحدة جديدة".

ويضم الألبوم 10 أغنيات منها أغنية جديدة بعنوان "يا ولا، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتتعاون روبي، مع عدد كبير من صناع الأغنية المتميزين منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وتوما والملحن محمد يحيى، خلال ألبومها الجديد.

صناع ألبوم روبي الجديد

وتعاونت روبي في ألبوم “في حتة تانية" مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيى وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت الفنانة روبي محركات البحث (جوجل) بعدما ظهرت بإطلالة جريئة على شاطئ البحر في صورة نشرتها عبر موقع تبادل الصور انستجرام وكتبت عليها: "أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام".

ولاقت صورة روبي إعجاب الجمهور، وانهالت عليها التعليقات التي تؤكد أنها في "حتة تانية" بحسب وصف روّاد السوشيال ميديا، فكتبت دينا شعبان من روّاد "انستجرام": "الواحد بيشوفلك أي صورة بيحس ببهجة وفرحة، مع إني فعلًا مكنتش عارفه ابتسم حتي اليومين دول.. بس حظي حلو فتحت الانستجرام عارف إني بحبك طلعت صورتك أول صورة مش هقلب في باقي الوول مش عايزه اشوف صور تانيه خلاص، قمر مصر".