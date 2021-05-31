حكاية طرد كوثر رمزى من منزل ذكرى «بطريقة مهينة»

لم تكن الفنانة المصرية الراحلة كوثر رمزي صاحبة أدوار مهمة في السينما أو الدراما المصرية، حيث شاركت فقط في أدوار ثانوية في عدد من الأعمال، ولكنها نالت شهرة واسعة بعد حادث مقتل المطربة التونسية ذكرى.

كوثر هي الصديقة المقربة للفنانة الراحلة ذكرى، واعتادت ذكرى أن تناديها "ماما كوثر"، بسبب حبها الشديد لها، واعتادت كوثر رمزي أن تتواجد باستمرار في منزل ذكرى.

المطربة التونسية الراحلة استدعت كوثر رمزي لمنزلها ليلة مقتلها، ولكن رجل الأعمال أيمن السويدي قام بطرد كوثر بطريقة مهينة من المنزل، وألقى بحذائها على السلم وملابسها.

وفي صباح اليوم التالي فوجئت كوثر بحادث مقتل ذكرى وصديقتها على يد رجل الأعمال أيمن السويدي الذي قتل هو الآخر نفسه بعد ذلك.

يذكر أن كوثر رمزي ولدت يوم 17 يونيو عام 1931، ووالدها هو الفنان الراحل إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.

بدأت مشوارها الفني من الإذاعة المصرية وكان الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "نداء الحب"، عام 1954، بطولة حسين رياض، وزهرة العلا، وإخراج إلهامي حسن.

وبلغ رصيدها في الأعمال السينمائية فيما يزيد عن 70 عملا أهمها "بخيت وعديلة"، "أمير الظلام"، إلى جانب مسرحيتي "الزعيم، وبودي جارد"، أما عن رصيدها في الدراما التليفزيونية قدمت نحو أكثر من 100 مسلسل وأهمها: "يوميات ونيس، حارة العوانس، ليالي الحلمية، الوالدة باشا وحاميها حراميها".

يذكر أن كوثر رمزي توفيت، عن عمر يناهز 87 عامًا، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت الفنانة الراحلة قد تعرضت قبل الوفاة بيومين لأزمة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذها.

الفنانة التونسية الراحلة "ذكرى"، ولدت عام 1966، في مدينة وادي الليل بتونس، بدأت مشوارها الفني بالغناء أثناء وجودها في المدرسة، وكان والدها يشجعها على الغناء، لكن لم تتقبل والدتها ذلك، كانت لها القدرة على أداء جميع أنواع الأغاني بغض النظر عن صعوبتها.

بعد وفاة والدها بدأت والدتها بدعمها، شاركت عام 1980 في برنامج المسابقات "بين المعاهد" بأغنية "أسأل عليا" لليلى مراد وهي نفس الأغنية التي شاركت بها بعد ذلك ببرنامج الهواة "فن ومواهب" وأحب الحكام صوتها وفازت بالجائزة الكبرى. عام 1983 سجلت أول أغنية تم تلحينها خصيصى لها من الملحن عز الدين العياشي "يا هوايا" وهذه كانت السنة التي أدت أول حفلة في مهرجان قرطاج بتونس.

بعد مشوارها الغنائي في العديد من الدول العربية هاجرت إلى مصر لتبدأ منها شهرتها في الوطن العربي، التقت الموسيقار هاني مهنا الذي انتج لها ألبومين، وهما وحياتي عندك عام 1995 والذي لاقى نجاح في الوطن العربي، ثم أنتج لها ألبوم أسهر مع سيرتك عام 1996 ولكنه لم ينجح بسبب عدم توفير الدعاية اللازمة، عام 1997 صدر لها البوم من إنتاج يحمل اسم الأسامي، صدر آخر ألبوماتها باللهجة المصرية عام 2003 تحت اسم "يوم عليك" حيث سبق موعد صدوره وفاتها بثلاث أيام فقط