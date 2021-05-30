رئيس المخابرات يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث تحقيق تهدئة شاملة بفلسطين

التقي رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مع وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" لبحث سبل تحقيق تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية إضافة إلى بحث قضية الأسرى والمفقودين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية.

تناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين.

وقدم جانتس الشكر للسيد رئيس المخابرات العامة، وأكد رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل، والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة ، وطلب نقل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.