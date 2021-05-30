الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس المخابرات يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث تحقيق تهدئة شاملة بفلسطين

رئيس المخابرات يلتقي
رئيس المخابرات يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

التقي رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مع وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" لبحث سبل تحقيق تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية إضافة إلى بحث قضية الأسرى والمفقودين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية.

 تناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين.
وقدم جانتس الشكر للسيد رئيس المخابرات العامة، وأكد  رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل، والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار  الأوضاع بالمنطقة ، وطلب  نقل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الداخلية» تضبط أجنبي تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا وصورها فيديو

المواعيد الصيفية.. عودة عمل المحال والمولات والمطاعم حتى 1 صباحا

«عودة المواعيد الصيفية».. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن كورونا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

البحر المفتوح يبتلع الأرواح.. لماذا ترتفع حالات الغرق بشواطئ غرب الإسكندرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء