انطلاق مشروعات الصرف الصحي بمطوبس ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد من قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، شهدت إنهاء أعمال المعاينات واختيار المواقع وإزالة جميع المعوقات وانتهاء مرحلة التصميمات، كبداية التنفيذ الفعلي لمشروعات الصرف الصحي بنطاق قرى مركز مطوبس، ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال عرض محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، تقريراً على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداً على متابعة الأعمال بشكل يومي، والإعلان عن ذلك، ليتعرف أهالي المحافظة الأعمال التي بدأت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشوين المهمات الخاصة لمشروع الصرف الصحي لثلاث قرى، النجارين، الكشايكة، الحصه التابعة لقرية البصراط، وتشوين مواسير خطوط الطرد لمحطة صرف العظمة بقوسيون شرق بني بكار، وتشوين مهمات الصرف الصحي للبدء في تنفيذ محطتي صرف التوبنه والعظمة بقرية بني بكار، وتشوين المهمات الخاصة لمشروع الصرف الصحي بقرية البصراط وبريدعه والبراجه والسرى والطويل والنور وجزيرة الفرس.

وأكد نور الدين، وجاري تشوين المهمات للبدء في أعمال الصرف الصحي في محطات رفع صرف صحي بقرى "الروس والسخاينة، والزروات، وأبوعقادة، والسلاهبة، والخص "، التابعين لقرية برنبال مطوبس.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتضمن تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتشمل المبادرة تطوير القرى والوحدات المحلية الأم وهي قرى "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القومسيون شرق، القمسيون غرب.