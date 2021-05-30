ضبط 3000 عبوة بويات غير صالحة للاستخدام بالبحيرة

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل الوزارة حملة تموينية موسعة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين عن ضبط عدد 10 محلات ملابس وأجهزة كهربائية ومنزلية ومحلات إكسسوارات وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم امساك دفتر فواتير.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 3000 عبوة بويات مجهولة المصدر ولا يوجد أي مستندات وبيانات للشركة المصنعة، وضبط عدد 200 عجلة كاوتش موتوسيكلات مجهولة المصدر، وضبط عدد 100عجلة توكتوك غير مدون عليها بلد الصنع ومجهولة المصدر، وضبط مصنع حلويات بدون سجل صناعي وبدون ترخيص والتحفظ على عدد 100 كجم من السكر وعدد شيكارة دقيق من المواد الخام وكمية من المنتجات النهائية.

تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة تمكنت أمس السبت من ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج منذ عدة سنوات ولا يوجد به أي وسيلة من وسائل أو أدوات الإنتاج حيث تم ضبط به كمية كبيرة من البطاقات التموينية وماكينة لصرف الخبز.

كما تم تحرير عدد من المحاضر لقيام بعض المخابز في التصرف في 683 شيكارة دقيق بلدي مخصص لإنتاج الخبز المدعم بالبيع بالسوق السوداء، وضبط أحد محترفي تجارة الخبز المدعم بالسوق السوداء وضبط بكمية قدرها 9000 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و ضبط 3 مخابز بلدية مدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بأكثر من 20 جم عجز في الرغيف المنتج الواحد مما يستوجب غلقهم، وضبط 1500 بطاقة تموينية تستخدم في الاستيلاء على الدعم، وضبط 3 ماكينات صرف الخبز مع أحد الموزعين من ضمنهم ماكينة تابعة لأحد مخابز البلدية بالإسكندرية.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 20 محضر إنتاج خبز ناقص تتراوح ما بين 12 جم -18 جم.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.