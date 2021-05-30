الأحد 30 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مذكرات تفاهم بين «المتحدة» والشركة العربية للتعهدات الفنية ومجموعة «إم بى سى»

المتحدة
المتحدة

شهدت القاهرة، أمس، توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من جهة والشركة العربية للإعلانات الخارجية ومجموعة قنوات «إم بى سى» من جهة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار خطة «المتحدة» لتوسيع شراكاتها الإقليمية وبعد الصدى الكبير الذى حققه المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة، أمس الأول.

وشهد المؤتمر، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، توقيع مذكرتى تفاهم، الأولى بين «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«العربية للتعهدات الفنية»، وتخص التعاون فى تطوير إعلانات الـ«أوت دور» فى مصر بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال. 

أما المذكرة الثانية بين «المتحدة» ومجموعة قنوات «إم بى سى»، فتشمل التعاون عبر ٣ محاور، الأول محور المواجهة المشتركة للقرصنة، من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين، وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجى اللازم، من خلال الشركات التابعة للشركة المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

والمحور الثانى يتعلق بالتعاون فى إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، وفيما يتعلق بالمحور الثالث فى مذكرة التفاهم الثانية بإمكانية التعاون فى توزيع إنتاج الشركة المتحدة خارج مصر.

حضر توقيع مذكرات التفاهم حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة «المتحدة»، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الخريجى، رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية، وسام بارنيت، الرئيس التنفيذى لـ«إم بى سى».

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