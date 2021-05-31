«النبات المعجزة».. «الكركم» علاج فعال لـ5 أمراض

يطلق على الكركم لقب "ملك التوابل"، فهو نوع من التوابل المستخدمة على نطاق واسع ولها رائحة شهية وذكية ، حيث يستخدم نبات الكركم بشكل شائع في طهي الأطعمة بالكاري؛ بسبب طعمه الدافئ، بالإضافة إلى رائحته المعتدلة التي يمكن مقارنتها برائحة الزنجبيل والبرتقال.

ويستخرج الكركم من الأرض، فجذر نبات الكركم يشبه الزنجبيل، حيث يعتبر الكركم من المحاصيل الجذرية الطبية المستخدمة على نطاق واسع، حيث يحظى بشعبية خاصة لدى الصينيين والهنود كعامل فعال ومضاد للالتهابات.

يستخدم محصول الكركم لعلاج العديد من المشكلات الصحية، حيث يحتوي على المنجنيز والحديد وفيتامين بـ 6 والنحاس والبوتاسيوم والألياف.

وفي السطور التالية قدم الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي عددًا من الأمراض التي يعالجها نبات الكركم.

مرض التهاب الأمعاء

يمكن علاج أمراض الأمعاء التي تتميز بالتهاب مثل التهاب القولون التقرحي، ومرض كرون باستخدام الكركمين؛ لأن النبات يقدم علاجًا غير مكلفًا وفعالًا.

وأظهرت الكثير من الدراسات التي أجريت على النبات أنه يمنع بشكل كبير البكتريا المسببة للكثير من الإلتهابات الخاصة بالقولون.

التهاب المفصل الروماتويدي

يمكن تخفيف الألم الناجم عن هذا المرض الشائع لدى كبار السن بشكل فعال عن طريق الكركمين، فوفقًا لدراسة أجريت مؤخرًا ونشرها موقع "نيتشر" الطبي، أكد الخبراء أن الكركم لديه القدرة على تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا السليمة في جميع أنحاء الجسم.

وتسبب هذه الجذور الحرة أيضًا التهابًا في المفاصل يمكن أن يكون مؤلمًا إذا تركت دون علاج، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة وعامل مضاد للالتهابات.

التليف الكيسي

يعتبر هذا المرض قاتل؛ لأنه يهاجم رئة الإنسان عن طريق مخاط كثيف يسبب التهابات مهددة للحياة، حيث وجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة" Science" في عام 2004 أن العيوب الجينية التي تسبب التليف الكيسي يمكن تصحيحها عن طريق الكركمين.

أمراض الدماغ

يحتوي الكركم على مادة الكركمين الذي وجد أنه يزيد من عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية لقدرة الخلايا العصبية على تكوين روابط جديدة في الدماغ.

كما يساعد الكركم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل مرض الزهايمر وحتى الاكتئاب.

أمراض القلب

يمكن أن يساعد الكركمين الموجود في الكركم فى حماية القلب، وذلك لأن الكركمين يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتمنع بشكل كبير من انسدادها.