خبراء: طرح «المتحدة» فى البورصة ينشط سوق المال ويجذب مزيدًا من المستثمرين

توقع خبراء أسواق المال بدء طرح أسهم شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيرين إلى أن عملية الطرح ستؤدى إلى تنشيط سوق المال، وزيادة ثقة المستثمرين فى الطروحات الحكومية المتوقع إعلانها فى الفترة المقبلة، فضلًا عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين، والمساهمة فى «حوكمة» وإعادة هيكلة الشركة.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية»، إن طرح أسهم «المتحدة للخدمات الإعلامية» سيؤدى إلى تنشيط سوق المال وتحسين أدائها وتحقيق توازن كبير بها، مشددًا على أن السوق جاهزة لمثل هذه الطروحات. وأضاف: «عملية الطرح ستؤدى إلى وجود ارتياح لدى المستثمرين فى سوق المال، وتفتح شهية المتعاملين مع البورصة، وتزيد ثقتهم فى الطروحات الحكومية، كما أنها ستكون مفيدة فى تنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة أن (المتحدة) جزء من شركات قطاع الإعلام، الذى توجد عدة شركات منه فى البورصة حاليًا، لكن طرح هذه الشركة تحديدًا يعطى ثقلًا للقطاع ككل».

وأشاد باختيار قيادة قوية مثل حسن عبدالله لرئاسة مجلس إدارة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بما يمتلكه من خبرات كبيرة فى القطاع المالى، خاصة عمليات الاندماج والاستحواذ والطرح فى البورصة، متوقعًا أن تجرى عملية الطرح قبل نهاية العام الجارى، وتحديدًا خلال الربع الأخير.

ورأى الدكتور معتصم الشهيدى، نائب رئيس مجلس إدارة «هورايزون لتداول الأوراق المالية» أن هيكلة «المتحدة للخدمات الإعلامية» ستؤدى إلى مزيد من الحوكمة والشفافية والإفصاح عن أعمال الشركة، أما طرحها فى البورصة فيسمح بزيادة حجم المستثمرين فى البورصة، عبر جذب شريحة جديدة من المتعاملين على أسهم الشركة.

وقال «الشهيدى» إن طرح الشركة سيؤدى إلى انتعاش سوق المال، وزيادة حجم السيولة فى الشركة مدفوعة بزيادة حجم أعمالها والتوسع فى أنشطتها، كما أنه يحقق مزيدًا من الإفصاح والشفافية لجميع قرارات الشركة، ويساعد المتعاملين على تقييمها ومعرفة الخطط المستقبلية ونتائج الأعمال الخاصة بها.

واعتبر أن توقيت الطرح يرجع إلى قرار مجلس إدارة «المتحدة»، مع وجود خيارين لهذه العملية، الأول هو استكمال خطة التطوير وإعادة هيكلة و«حوكمة» الشركة ثم الطرح، وهذا يستغرق بعض الوقت، والثانى البدء فى تقييم الشركة وتجهيز الأوراق الخاصة بعملية الطرح، وهذا يستغرق مدة تتراوح بين ٣ و٦ أشهر.

وأضاف: «القرار النهائى يرجع إلى مجلس إدارة الشركة، الذى تم تدعيمه بقيادات وخبرات مالية ومصرفية كبيرة قادرة على قيادة هذا الصرح الكبير فى مجال الخدمات الإعلامية»، مرجحًا أن يتم الاستقرار على الخيار الأول، وهو استكمال خطة التطوير وإعادة هيكلة و«حوكمة» الشركة ثم الطرح.

واتفق الدكتور سمير رءوف، خبير أسواق المال، قائلًا إن الإعلان عن طرح أسهم «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى البورصة سيؤثر إيجابيًا على سوق المال، ويؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتوجيه جزء من محافظ وصناديق الاستثمار إليها.

وقال «رءوف» إن «المتحدة» كيان كبير ومهم، ويمتلك استثمارات كبيرة فى قطاع الإعلام، سواء القنوات التليفزيونية والصحافة، أو الإنتاج الفنى والمحتوى الرقمى، وكلها أمور تؤدى إلى زيادة ثقة المستثمرين فى هذا الطرح، بعد الإعلان عن خطته ونتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية والاستثمارية.