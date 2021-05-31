الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية ينعي حرم مستشار وزارة التجارة والصناعة السابق

الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية

نعى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والعاملين به برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ببالغ الحزن والاسي وفاة حرم السيد أبو القمصان، مستشار وزارة التجارة والصناعة ، ورئيس قطاع التجارة الخارجية السابق التي وافتها المنية أمس.

وقال اتحاد الغرف التجارية في بيان له، اليوم الأحد،  نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، و توجه مجلس إدارة الاتحاد إلى السيد أبوالقمصان وأسرة الفقيدة بخالص التعازي والمواساة.

جدير بالذكر أن السيد أبو القمصان كان يشغل عدة مناصب داخل الوزارة ، منها رئيس لجنة التظلمات،  و تدرَّج فى جميع درجات قطاع التجارة الخارجية إلى أن وصل لدرجة  كبير مستشاريي الوزارة.

 - حان الوقت للاستراحة لظروف السن

 

وكان سيد أبو القمصان مستشار بوزارة الصناعة والتجارة، قد  تقدم  باستقالته من منصبه للوزيرة نيفين جامع، بعد أن شغل منصب مستشار الوزير لشئون التجارة لعدة سنوات، وقال إنه تقدم باستقالته للوزيرة نيفين جامع وتم قبولها رسمياً، مضيفاً: "سني الآن 78 سنة منهم 57 سنة فى العمل الحكومى و13 سنة كمستشار لوزارة التجارة، وحان الوقت للاستراحة لظروف السن".

جدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن وزارة الصناعة ستعمل على عدد من المحاور خلال 2020، و تضع خطة عمل حتى 2025 وسيكون هناك موضوعات وملفات ذات أولوية لإنجازها، موضحة أن أهم هذه الملفات التى تعمل عليها الوزارة، هو ملف المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وإعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي الصناعة التجارة القمصان

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