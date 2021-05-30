تطوير «المتحدة».. أساتذة إعلام: إطلاق قناة إخبارية إقليمية نقطة تحول فارقة

أشاد خبراء فى مجال الإعلام بإعلان شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» عن إطلاق قناة إخبارية إقليمية مصرية، خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن تكون موجهة للمصريين والعرب الناطقين باللغة العربية فى نطاق تغطية القمر الصناعى «نايل سات»، وكذلك الناطقين باللغة العربية فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا عبر خدمات «IPTV».

وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًًا، إن هذه القناة الإقليمية ستسهم فى الربط بين المصريين فى الداخل والخارج، إلى جانب العرب فى المنطقة بصفة عامة، خاصة فى ظل الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب منذ ٢٠١٣.

وأضافت: «ما شهدته الأيام القليلة الماضية من وقوف مصر بجانب الفلسطينيين ودعم قضيتهم، ووقف العدوان على قطاع غزة، كان يحتاج لمثل هذه القناة، من أجل ترجمة ما حدث بمختلف اللغات، ونقله وإيصاله إلى العالم أجمع من خلالها».

ودعت لتخصيص جزء من الخريطة البرامجية فى هذه القناة لتقديم خدمات للمصريين فى الخارج، مثل تعليم اللغة العربية لأبنائهم المولودين فى الدول التى يقيمون بها خارج «أم الدنيا».

وشددت د. «ليلى» على ضرورة أن تكون لهذه القناة خطة عمل مدروسة، مُحدد بها بكل دقة الجمهور الذى ستوجه له وتخاطبه، من أجل التركيز على اهتماماته وتلبيتها، مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والوسائط المتعددة.

كما نبهت إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة قبل فتح القناة، بما يلغى أى «مخاطرة» تتعلق بها، متابعة: «أنا على ثقة تامة بأنها ستكون قوية، وبها إعلاميون مدربون ومخرجون على أعلى مستوى، بما يسهم فى نجاحها، لتصبح مصر رائدة المجال الإعلامى من جديد، كما حدث فى الصحافة سابقًا».

وشدد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام المتحدث باسم جامعة القاهرة، على أهمية هذه الخطوة فى خدمة الإعلام المصرى بقوة، إلى جانب نقل ما يفعله المصريون لبلادهم للجميع، دون أى تزييف أو طمس للحقائق.

وقال «علم الدين»: «وجود قناة إخبارية مصرية إقليمية فكرة جيدة، شريطة أن تنفذ بشكل مختلف عن الموجود حاليًا، وبأسلوب متطور قادر على المنافسة، وإن كنت أتمنى أن تكون باللغة الإنجليزية وليست العربية».

وأضاف: «مصر فى حاجة لهذه القناة، خاصة أنها تمتلك الكثير من العوامل والإمكانات، والكفاءات القوية فى هذا المجال، من مذيعين وصحفيين ومحررين وكوادر قادرين على تشغيل أى محطة»، متوقعًا أن تكون القناة «نقطة تحول قوية فى تاريخ الإعلام المصرى».

وأعرب الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن سعادته بإعلان إنشاء قناة إقليمية، من قِبل شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، قائلًا: «أخيرًا.. هذا مشروع قوى يُزيد من قوة مصر وأداء إعلامها».

وأضاف «العالم»: «مصر تواجه تحديات كبيرة على كل المستويات، وقضايا سياسية مُلحة تستلزم توضيحًا، لذا فإن وجود هذه القناة فى غاية الأهمية، بشرط أن تكون مهنية وموضوعية، وتصل لقطاعات الجمهور المستهدف، وتكون متممة لأداء الدبلوماسية المصرية».

وتوقع أن تكون القناة عاملًا لتطوير أداء الإعلام المصرى، الذى طالما تمناه الرئيس عبدالفتاح السيسى.