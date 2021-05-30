الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آرت ميكرز.. أحمد عبدالعاطى: أجهز لمسلسل مع الشركة المتحدة

المنتج أحمد عبدالعاطى
المنتج أحمد عبدالعاطى

يشعر المنتج أحمد عبدالعاطى، مالك شركة «آرت ميكرز» للإنتاج الفنى، بتفاؤل كبير بتفاصيل خطة التطوير التى أعلنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نظرًا لمساهمة ذلك فى مضاعفة الأعمال الدرامية المنتظر تقديمها على مدار العام، بما يثرى الشاشة بإبداعات نجوم الفن، على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج.

ووصف «عبدالعاطى» ادعاءات «احتكار» سوق الإنتاج الفنى فى مصر، من قبل شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بأنه «مضحك للغاية»، ومصدره فى الأساس بعض وسائل الإعلام المعادية.

وأوضح أنه على المستوى الشخصى قدم العديد من الأعمال بالتعاون مع «المتحدة»، من بينها «نصيبى وقسمتك» و«لما كنا صغيرين»، مع تحضيره العديد من المشروعات الفنية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «أجهز لعمل درامى مع شركة (المتحدة للخدمات الإعلامية)، تم الاتفاق على تقديمه فى الفترة الماضية وسنبدأ تصويره قريبًا، على أن يتم عرضه خارج الموسم الرمضانى».

واختتم: «كما أنى أملك حلمًا فنيًا كبيرًا يتمثل فى إنتاج مسلسل درامى عن الدكتور مصطفى محمود، أحد أهم العلماء المصريين، وهو ما أسعى إلى تحقيقه والعديد من النجاحات الكبيرة، بالتعاون مع (المتحدة)».

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