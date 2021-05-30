محافظ دمياط تلتقي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم الأحد، بمكتبها، بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذى يجرى تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفى مستهل اللقاء الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، أكدت "محافظ دمياط" حرص الدولة المصرية على تأهيل الكوادر الشبابية للقيادة من خلال تنفيذ برامج تدريبية على أعلى مستوى وفقًا لأحدث النظريات والمخططات العلمية والعملية، لتطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة مما يؤهل الشباب لتولى الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.

وأضافت "محافظ دمياط" أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الكوادر الشبابية في مصر لتصبح قادرة على استخدام الطرق الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء أيضًا، استعرضت "محافظ دمياط" أهم المشروعات بمحافظة دمياط والتي يأتى على رأسها مدينة دمياط للأثاث والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجرى بمركز كفرسعد، وكذا ما يتضمنه البرنامج التدريبي للتعرف على منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، كما أكدت عزمها إجراء جولات بمرافقة المتدربين للتعرف عن قرب على آلية العمل والتدريب العملي والمعايشة الميدانية لكل القطاعات.

وأضافت "محافظ دمياط" أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الكوادر الشبابية في مصر لتصبح قادرة على استخدام الطرق الحديثة فى صنع السياسات وإدارة صنع القرار توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في ديوان عام محافظة دمياط.