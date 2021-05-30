روزناما.. هشام جمال: قرارات «المتحدة» تتيح تقديم أفكار تليق بمكانة مصر

قال المنتج والمؤلف والفنان هشام جمال إن الإنتاج المشترك بين «المتحدة للخدمات الإعلامية» وشركات الإنتاج الفنى الأخرى فى السوق المصرية يساعد على تطوير صناعة الدراما، كأحد روافد القوى الناعمة التى تتميز بها مصر عن باقى الدول العربية.

وشدد على أن «المتحدة» تفتح ذراعيها للجميع، وتوفر المناخ الجيد لظهور وعمل كل شركات الإنتاج وأصحاب الأفكار الإبداعية، بما يتيح لكبار الصناع، من مؤلفين ومخرجين وفنانين، تقديم أعمال تليق باسم ومكانة مصر.

وأشاد بإعلان «المتحدة» عودة الدراما القصيرة، سواء المكونة من ٧ أو ١٥ حلقة، مشيرًا إلى تقديمه عدة أعمال درامية من هذه النوعية، بالتعاون مع «المتحدة»، خلال الفترة الأخيرة، آخرها «فى بيتنا روبوت» الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف «جمال»: «هذه النوعية من الدراما أكثر تشويقًا، وتواكب التطور التكنولوجى السريع، وتلبى ‏احتياجات الجمهور ورغبته فى عدم وجود مط وتطويل فى الأحداث، بما يجذب شريحة كبيرة من المشاهدين فى النهاية».

وواصل: «هذه الأعمال تفتح سوقًا جديدة تتنوع فيها أفكار وموضوعات مختلفة، ويقودها جيل جديد على الساحة الفنية، بعدما يأخذ فرصًا للظهور لا يمكن أن تتوافر له فى الظروف العادية السابقة، كما أنها تسهم فى توفير فرص عمل للعاملين والفنيين، بعد فترة من الركود بسبب جائحة كورونا»