الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أشرف زكى: بروتوكول لقصر العمل على «النقابيين»

أشرف زكى
أشرف زكى

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن القرارات التى أعلنتها شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، خلال مؤتمرها الصحفى الأخير، تؤدى إلى توسيع العملية الإنتاجية الدرامية، وتفتح السوق أمام الشركات المختلفة لتقديم محتوى درامى مميز، مع تأكيد عدالة التوزيع بين هذه الشركات.

وأضاف «زكى»: «مع بدء تنفيذ ما قيل فى المؤتمر، خلال الفترة المقبلة، ستكون هناك نتائج إيجابية أفضل بكثير مما شهدته السنوات الماضية، كما أنه يسهم فى تفعيل البروتوكول الأخير الموقع بين (المتحدة للخدمات الإعلامية) ونقابة المهن التمثيلية».

وأوضح أن هذا البروتوكول ينص على «ألا يعمل أى شخص فى الفن دون عضوية فى نقابة المهن التمثيلية، من أجل توفير فرص عمل للنقابيين وكل الموهوبين، وانتشالهم من البطالة».

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

بعد 34 يوما في المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

كل الأطراف تتحدث عن خطة «المتحدة» للتطوير (ملف خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة