أشرف زكى: بروتوكول لقصر العمل على «النقابيين»

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن القرارات التى أعلنتها شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، خلال مؤتمرها الصحفى الأخير، تؤدى إلى توسيع العملية الإنتاجية الدرامية، وتفتح السوق أمام الشركات المختلفة لتقديم محتوى درامى مميز، مع تأكيد عدالة التوزيع بين هذه الشركات.

وأضاف «زكى»: «مع بدء تنفيذ ما قيل فى المؤتمر، خلال الفترة المقبلة، ستكون هناك نتائج إيجابية أفضل بكثير مما شهدته السنوات الماضية، كما أنه يسهم فى تفعيل البروتوكول الأخير الموقع بين (المتحدة للخدمات الإعلامية) ونقابة المهن التمثيلية».

وأوضح أن هذا البروتوكول ينص على «ألا يعمل أى شخص فى الفن دون عضوية فى نقابة المهن التمثيلية، من أجل توفير فرص عمل للنقابيين وكل الموهوبين، وانتشالهم من البطالة».