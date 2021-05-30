آل الجناينى: قرارات «المتحدة» تكسر سيطرة الأعمال التركية والهندية

اتفق المنتج أحمد الجناينى مع سابقيه فى الشعور بحالة تفاؤل كبيرة بكل النقاط التى انتهى إليها مؤتمر شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، نظرًا لمساهمتها المتوقعة فى تقديم مشروعات درامية جديدة مميزة وتتضمن نصوصًا جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية، على مدار العام، وبالتالى إثراء وإنعاش السوق الدرامية ككل بصورة كبيرة، ما ينعكس على كل العاملين فى مجال الفن، ويعيد الأمجاد المصرية فى مجال الدراما.

وقال «الجناينى» إن التجديد فى المحتوى الدرامى المطروح للجمهور، واستمرار العرض طوال العام، يُنهيان العديد من المشكلات، على رأسها كسر سيطرة الأعمال التركية والهندية على الشاشات العربية، لأن غياب الأعمال الدرامية المصرية طوال السنة، وظهورها فى رمضان فقط، كان يترك فراغًا كبيرًا تملؤه هذه النوعيات من الدراما.

وأشاد شقيقه المنتج طارق الجناينى بفكرة تقديم الأعمال الدرامية القصيرة، سواء ما تسمى «السباعيات» أو ذات الـ١٥حلقة، التى أعلنت «المتحدة» عزمها تقديمها خلال الفترة المقبلة، لأنها تعطى المؤلف والمخرج مساحة من الحرية والإبداع، دون الاضطرار لإضافة خطوط فرعية كثيرة غير مهمة دراميًا من أجل ملء الأحداث طوال ٣٠ حلقة، بما يميز الأعمال الدرامية المقدمة بإيقاع سريع وإطار تشويقى ويبعدها عن المط والتطويل.

ورأى أن عرض الأعمال الدرامية طوال العام يضمن لها فرصة الانتشار بين الجمهور، ويُعتبر فرصة لاكتشاف وجوه فنية جديدة من الشباب الموهوبين، وإتاحة فرص عمل للعاملين فى الصناعة من خلف الكاميرات، سواء المصورون أو عمال الديكور والإضاءة والفنيون، وغيرهم الكثير ممن كانوا يعملون فى شهر واحد فقط، وأصبحت أمامهم الآن فرص للعمل طوال السنة.