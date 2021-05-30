الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد الجابري: قرارات «المتحدة» تثرى الصناعة بالمنافسة الشريفة

المنتج أحمد الجابرى
المنتج أحمد الجابرى

أشاد المنتج أحمد الجابرى بتفاصيل الخطة الجديدة التى أعلنتها «المتحدة للخدمات الإعلامية»، خاصة ما يتعلق بتوسيع دائرة التعاون مع شركات الإنتاج الدرامى، لمساهمة ذلك فى زيادة الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام، وتشغيل أكبر عدد من الصناع والفنانين.

وقال «الجابرى» إن القرارات الجديدة الصادرة عن «المتحدة» تثرى صناعة الدراما المصرية بعدد كبير من الأعمال، عبر التعاون مع شركات الإنتاج الأخرى بشكل مكثف، وفقًا لما تم إعلانه فى المؤتمر الصحفى الأخير، الأمر الذى يستحق الإشادة، لأنه يخلق حالة من المنافسة الشريفة فى صالح الجمهور والصناعة ككل.

وتطرق إلى نجاح «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى ضبط السوق الفنية المصرية بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، من خلال تحديد الأجور المبالغ فيها، وضم مجموعة كبيرة من النجوم فى عمل واحد، مثل أحمد مكى وكريم عبدالعزيز فى «الاختيار ٢»، وأحمد السقا وأمير كرارة فى «نسل الأغراب»، إلى جانب تقديم أعمال وطنية فى غاية الأهمية مثل: «القاهرة: كابول» و«الاختيار ١ و٢» و«هجمة مرتدة».

وكشف عن سعيه إلى توسيع حجم تعامله مع شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، خلال الفترة المقبلة، بعد تعاونهما سويًا فى عدة أعمال آخرها «بت القبايل» من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وأوضح أنه يجهز لتقديم مشروع درامى جديد باسم «حلم»، بالتعاون مع «المتحدة»، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة، متضمنًا رسالة مهمة تكشف المجهودات الكبيرة التى تبذلها الدولة تجاه سكان العشوائيات، من أجل تحويل حياتهم إلى الأفضل، فى إطار درامى ممتع.

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