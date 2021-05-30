سيل ميديا.. مها سليم: قرارات «المتحدة» خطوة لتطوير الدراما المصرية

عبرت المنتجة مها سليم، مالكة شركة «سيل ميديا»، عن سعادتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وما تضمنه من قرارات جديدة ومهمة، على رأسها عقد شراكات جديدة مع شركات الإنتاج الفنى، بما يسهم فى تطور صناعة الدراما المصرية.

وقالت إنها كانت تعمل مع شركة «سينرجى»، التابعة لـ«المتحدة»، فى عدد من الأعمال الدرامية، مضيفة: «القرارات الأخيرة الصادرة عن الشركة المتحدة تفتح المجال أمام عدد أكبر من المنتجين، ما يجعل كل المشتغلين فى هذه الصناعة يشعرون بتفاؤل وثقة فى إمكانية عودة الدراما المصرية إلى سابق عهدها، خاصة مع تطورها اللافت للنظر خلال الفترة القليلة الماضية، بفضل المجهود الكبير المبذول من مسئولى (المتحدة)».