تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم بالتعاون مع الروتاري

اختتمت اليوم فعاليات أنشطة لجنة التعليم ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية بمدرسة محمود السيد الابتدائية بعد تطويرها، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار، والدكتور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، والمهندسة هايدي سمير، وفريق العمل بالروتاري وهيئة محو الأمية بالفيوم وبني سويف، ومحمد أبوالحارث مدير عام إدارة شرق الفيوم والعلاقات العامة بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الفعال بين مديرية التربية والتعليم والروتاري (الاتحاد النوعي للأندية الروتارية بمصر) برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وساهمت مؤسسة روتاري - الاتحاد النوعي للأندية الروتارية بمصر، بتطوير مدرسة محمود السيد بعدد من الأنشطة، ومنها (زراعة فناء المدرسة بالنجيل الطبيعي - زراعة أشجار ونباتات زينة - زراعة أشجار مثمرة - مشاركة تلاميذ المدرسة وتدريبهم على رعاية الأشجار بالمدرسة - عمل نافورة بشكل جمالي بالمدرسة - تزويد المدرسة بعدد 5 كشافات موفرة للطاقة - تدريب الأطفال على الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الماء والكهرباء - تدريب المعلمين على المنصات الإلكترونية - دعم التلاميذ بالمشاركة فى مسابقة أيسف للعلوم والهندسة).

تقدم وكيل وزارة التعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لمؤسسة روتاري - الاتحاد النوعي للأندية الروتارية بمصر، لدعم التربية والتعليم بالفيوم والجهد المتميز بمدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم ، كما أكد على أهمية مشاركة وتكاتف مؤسسات المجتمع المدنى ودورها البارز فى خدمة المجتمع بوجه عام والتعليم بصفة خاصة.

تطعيم جميع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية بالفيوم بلقاح كورونا.

بناء على توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وبصفة خاصة المشاركين في أعمال الامتحانات وجميع العاملين بقطاع التعليم، وذلك لدورهم الفعال في المجتمع.

وفي ضوء ذلك أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم توجيهات سيادته من خلال عقد عدد من اللقاءات مع وكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالتنسيق بين التعليم والصحة، بسرعة تطعيم جميع المعلمين والعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك المشاركين في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021م.

وفي إطار هذا التعاون المثمر والفعال بين مديريتي التربية والتعليم والصحة بالفيوم، بشأن تطعيم لقاح كورونا بمقار مدارس الفيوم بجميع الإدارات التعليمية للعاملين بقطاع التعليم والمواطنين.

حيث صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم وضع خطة لمديرية الصحة بالفيوم باستخدام المدارس كمقار لتطعيم لقاح كورونا للعاملين بقطاع التعليم والمواطنين تيسيرا على الجميع للحصول على اللقاح.

كما أصدر وكيل وزارة التعليم تعليماته لمديري المدارس المختارة كمقار للحصول على اللقاح ، بضرورة التعاون الفعال مع الفريق الطبي فى التنظيم الجيد وتهيئة المكان والجو المناسب للفريق الطبي المتواجد بالمدرسة من أجل إتمام اللقاح لجميع المتقدمين بسهولة ويسر.

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم

تطوير مدرسة محمود السيد الابتدائية بشرق الفيوم