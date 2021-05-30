تقارير دولية: مصر استعادت دورها الإقليمى بـ«الدبلوماسية الرشيدة»

سلّطت عدة تقارير دولية الضوء على الجهود التى تبذلها مصر، إقليميًا ودوليًا، لدعم استقرار الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر استعادت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى دورها الإقليمى الرائد.

وقالت مجلة «مودرن دبلوماسى» الأمريكية إن أنظار العالم تتجه صوب مصر حاليًا، بعد النجاحات الدبلوماسية التى حققتها خلال الأشهر الستة الماضية، التى امتدت من ليبيا إلى غزة. وذكرت المجلة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أنه بعد أحداث الربيع العربى ٢٠١١، تقلص دور مصر الإقليمى فى الشرق الأوسط، إذ واجهت ضغوطًا متزايدة على جميع الأصعدة، لكن الرئيس السيسى نجح فى إعادتها مرة أخرى إلى المشهد السياسى بقوة.

وأضاف التقرير أن الأحداث الأخيرة التى شاركت فيها مصر، واتصالاتها الدبلوماسية الناجحة فى ليبيا والسودان وغزة، أكدت قدرة الدولة المصرية على فرض التهدئة فى المنطقة. وأوضح أن مصر لعبت دورًا مهمًا فى غزة خلال الأحداث الأخيرة، بعد أن نجحت جهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى هدنة، معتبرًا أن «القاهرة كانت المنتصر الحقيقى فى هذه المعركة».

وذكر التقرير أن الدور الذى لعبته مصر فى غزة أسهم أيضًا فى توطيد العلاقات المصرية - الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى تلقى اتصالات هاتفية من نظيره الأمريكى جو بايدن، مرتين فى أسبوع واحد، وحرص وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، على زيارة أرض النيل خلال جولته فى الشرق الأوسط. ونوّه بأن مصر أحيت تحالفاتها التاريخية مع السودان لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبى، لافتًا إلى أن البلدين ينفذان مناورات عسكرية مشتركة تحت مسمى «حماة النيل»، بهدف «التعامل مع التهديدات المتوقعة».

وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا مميزًا فى فبراير الماضى، حينما استقبلت رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وأيضًا زار رئيس الوزراء المصرى ليبيا، على رأس وفد مكون من ١١ وزيرًا، فى أول زيارة منذ اندلاع أحداث الربيع العربى فى عام ٢٠١١.

وذكرت المجلة أن تبادل الزيارات الدبلوماسية بين مصر وليبيا مهّد الطريق لإعادة فتح السفارة المصرية فى طرابلس، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وتوقيع ١١ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون فى عدد من المجالات، بما فى ذلك البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل.

فى السياق ذاته، قال البريطانى أيدان لويس، الكاتب فى «رويترز»، إن هدنة غزة حولت التركيز إلى دور مصر الإقليمى، مشيرًا إلى أن هذا الدور دفع إدارة الرئيس الأمريكى للاعتراف بمكانتها وأهميتها فى المنطقة.

وأشار «لويس»، فى تحليل نشرته وكالة الأنباء الدولية، إلى أن مصر، مقارنة بالدول العربية الأخرى، لعبت دورًا مميزًا فى الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية. وأضاف: «نجحت الدولة المصرية فى تهدئة الصراع فى غزة من خلال استضافة ورعاية اجتماعات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، وأمنيًا عبر إرسال وفود لإنهاء الحرب الأخيرة، واقتصاديًا من خلال التبرع لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن الدور الإنسانى».

ورأى الكاتب أنه بفضل دور مصر فى التوصل إلى وقف لإطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حققت الدولة المصرية مكاسب على جبهتين، فمن جهة عززت دورها كوسيط فعال فى الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى حسنت علاقاتها بالإدارة الأمريكية الجديدة، وهو ما ظهر فى زيارة وزير الخارجية الأمريكى القاهرة الأسبوع الماضى، وحديثه عن الإبقاء على حوالى ١.٣ مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية.

وفى ختام التقرير، نقل الكاتب عن حفصة حلاوة، الباحثة غير المقيمة فى معهد الشرق الأوسط، قولها إن «مصر أصبحت لاعبًا صبورًا فى السياسة الخارجية، وهذا ينبع حقًا من الاعتقاد الأساسى بأن مصر أكبر من أن تفشل».