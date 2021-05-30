مدونون من كرواتيا وصربيا في رحلة بحرية بشرم الشيخ

واصل مدونو التواصل الاجتماعي الكروات والصرب، جولاتهم السياحية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأكدوا على سعادتهم بمدينة السلام والتي تختلف عن المدن السياحية فى العالم إن لم تكن أفضلها، فأى مدينة سياحية عالمية تمتلك مقومًا سياحيًا أو اثنين على الأكثر أما مقومات شرم الشيخ فإنها تفوق الجميع، فبالرغم من الطقس الممتع والمناظر الخلابة، فهناك عدة أنواع للسياحة فبها رحلات السفارى الجبلية ورحلات البحر وبها السياحة الدينية والثقافية والتاريخية والتسويقية والترفيهية والبيئية، فضلا عن سياحة المؤتمرات وعنصر الأمن والأمان يشعر به كافة الزوار في مكان يذهبون إليه.

وقام المدونون صباح اليوم بجولة سياحة بحرية تمتعوا خلالها بالعوم والغطس والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة كما مارسوا رياضتي السباحة والغوص، وأكد الجميع على رغبتهم في تكرار زيارة شرم الشيخ على أن تشمل في المستقبل عدد من الأماكن الأخرى التي لم يستطيعوا زيارتها هذه المرة.

وكان قد ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، فعاليات اجتماع المتابعة الدوري بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة لاستعراض اهم مجهودات المحافظة المختلفة في عدد كبير من المجالات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة ستشهد تغيرات في عدد كبير من القيادات اعتبارا من أول يوليو القادم لضخ دماء جديدة وتسريع وتيرة العمل على أرض المحافظة.

كما استعرض المحافظ أهم النقاط الحيوية ونتائج الزيارات المكثفة خارج المحافظة وكذا الزيارات داخل المحافظة ومنها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء والأكاديمية الوطنية لتدريب لتأهيل الشباب للارتقاء بالعاملين بالجهاز الإداري بجنوب سيناء.

كما أكد المحافظ على البدء في تطوير شارع السلام بمدينه شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أنه تم استلام وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لجنوب سيناء من الجامعة الألمانية بالقاهرة إضافة إلى تسليم الكتيب التوضيحي المتعلق بالتطبيقات المكانية وسبل استخدام وإطلاق الهوية البصرية للمحافظة.

كما استعرض المحافظ جهود محافظة جنوب سيناء والتي تهدف الى تنشيط السياحة، وخلق أسواق سياحية جديدة، باستضافة مدونين من ١٦ دولة مختلفة، ومدونين من دولتي كرواتيا وصربيا، للتنشيط والترويج السياحي المقاصد السياحية بالمحافظة، عبر السوشيال ميديا.

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