الإثنين 31 مايو 2021
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مصر

وزير التعليم العالي يناقش سبل التعاون مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الأحد، اجتماعًا مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والمهندس محمد راضي مدير التخطيط الاستراتيچي وتطوير الأعمال بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور المحورى الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، مضيفًا أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية فى عملية التطوير المنشودة، موضحًا أن مثل تلك البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة في ضوء استمرار عملية التعلم.

أضاف الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات والقدرات الخاصة بطلاب الجامعات والخريجين لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، من خلال بذل المزيد من الجهود فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية التوجه لفكر ريادة الأعمال أحد أهم الوسائل والآليات للتوظف وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أن تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل لا يتم مناقشته فى مصر فقط، وإنما في كل دول العالم.

وأشاد عبدالغفار بنوعية البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية على كافة المستويات، والتي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم خطط الدولة المصرية فى كافة المجالات، فضلا عن مساهمتها في بناء قدرات الشباب لمواجهة تحديات التنمية؛ للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة فى المجتمع.

من ناحيتها، أشارت الدكتورة رشا راغب إلى اشتمال البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية على تجارب دولية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، مؤكدة حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتوفير برامج التدريب والتأهيل.

فى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية التى يمكن عقدها مستقبلًا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

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