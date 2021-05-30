الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هالة زايد تستعرض جهود «الصحة» في التعاون مع كبرى الجهات العلمية الدولية

اجتماع وزيرة الصحة
اجتماع وزيرة الصحة

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا الأحد؛ لمتابعة سير العمل بالبرامج التدريبية المقدمة لأطباء الزمالة المصرية ضمن منظومة التعليم الطبي المهني، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومجموعة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية والاستشارين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي للأطباء ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية ضمن الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد في تخصصات الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، إضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد بعض تخصصات الباطنة والجراحة والطوارئ وطب الأسرة ضمن المناهج التعليمية بالزمالة المصرية.

أضاف أن الوزيرة استعرضت الاتفاق مع هيئة الاعتماد الأمريكية (البورد الأمريكي) للإشراف على كل من امتحانات الزمالة المصرية والامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مركزية في القاهرة، إضافة إلى مجموعات فرعية بالمحافظات تضم استشارين وأساتذة الأطباء من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لمتابعة سير العملية التعليمية للأطباء ضمن برامج الزمالة المصرية والتواصل مع الجهات العلمية الدولية، بما يضمن توفير فرص تعليم لأكبر عدد من الأطباء وتأهيل المدربين من خلال برامج التدريب المتاحة مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

أضاف أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق مع  كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية في التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبي المهني لمقدمي الخدمة الصحية في مصر، بما يساهم في تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وزيرة الصحة الزمالة المصرية خدمة طبية المستوى التعليمي للأطباء منظومة التعليم الطبي المهني جامعة هارفارد

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

بعد 34 يوما في المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«السكة الحديد»: عودة حركة القطارات بعد رفع قطار الصعيد المتعطل

كل الأطراف تتحدث عن خطة «المتحدة» للتطوير (ملف خاص)

ارتفاع العدد لـ8.. مصرع طفلين غرقا ببحر برج البرلس بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة