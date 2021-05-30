هالة زايد تستعرض جهود «الصحة» في التعاون مع كبرى الجهات العلمية الدولية

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا الأحد؛ لمتابعة سير العمل بالبرامج التدريبية المقدمة لأطباء الزمالة المصرية ضمن منظومة التعليم الطبي المهني، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومجموعة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية والاستشارين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي للأطباء ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية ضمن الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد في تخصصات الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، إضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد بعض تخصصات الباطنة والجراحة والطوارئ وطب الأسرة ضمن المناهج التعليمية بالزمالة المصرية.

أضاف أن الوزيرة استعرضت الاتفاق مع هيئة الاعتماد الأمريكية (البورد الأمريكي) للإشراف على كل من امتحانات الزمالة المصرية والامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مركزية في القاهرة، إضافة إلى مجموعات فرعية بالمحافظات تضم استشارين وأساتذة الأطباء من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لمتابعة سير العملية التعليمية للأطباء ضمن برامج الزمالة المصرية والتواصل مع الجهات العلمية الدولية، بما يضمن توفير فرص تعليم لأكبر عدد من الأطباء وتأهيل المدربين من خلال برامج التدريب المتاحة مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.

أضاف أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية في التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبي المهني لمقدمي الخدمة الصحية في مصر، بما يساهم في تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.