«الإتيكيت والبرتوكول».. دورة تثقيفية لحزب حماة الوطن بأسيوط

نظمت أمانة المراسم بحزب حماة الوطن، أولى لقاءاتها للدورة التثقيفية بعنوان "الإتيكيت والبرتوكول"، بقاعة المعهد الصحي بمديرية الصحة، بحضور أمين عام الحزب النائب مصطفي بدران، والدكتورة سمية عنتر، أمين أمانة الصحة، وعدد من أمناء الأمانات بالحزب.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من النائب مصطفى بدران، أمين عام الحزب بمحافظة أسيوط، وأكد - خلال حديثه- تشديد الحزب على تثقيف الشباب، ورفع الوعي لديهم في كل ما يخص البرتوكولات وأسس التعامل في العمل السياسي.

وقال الدكتور محمد خليل، مدرس مساعد بقسم العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة أسيوط، إن البروتوكول هو الإجراءات التنظيمية التي يتم وضعها لإدارة لقاء أو مؤتمر، والمراسم هي الإجراءات المحددة، التي تم وضعها لتنظيم حدث معين.

وأوضح الفرق بين الإتيكيت والبروتوكول، حيث يعني الأول القواعد العامة التي يستند عليها عمل البروتوكول، وهي لغة متعارف عليها دوليا في المراسم والتشريفات.

وتحدثت الدكتورة يمنى محمد عاطف، مدرس مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، عن ضرورة مراعاة أدبيات التعامل في استقبال الزوار للمؤتمرات، وكيفية التحضير لورش العمل والندوات الحزبية.

ونوهت بأن هناك بعض المواقف، التي يحدث بها خرق للبروتوكول السياسي، كما يحدث الآن في جائحة كورونا، فالزمت الجميع آداب التباعد والمصافحة.

وتطرقت في حديثها إلى الطرق الصحيحة للتعارف، وإتيكيت الزيارة والمحادثة والطعام والدعوات واللقاءات والمؤتمرات.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة