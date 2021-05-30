الأحد 30 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام كفر الشيخ يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ الشهر المقبل، والشهادة الإعدادية المقرر بدئها السبت المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق اسعاف كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، وعدد من المسئولين من الحماية المدنية والتربية والتعليم، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، واستمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الامتحانات وبعدها، حفاظاً على صحة الطلاب.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس التي سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات بها المكونة من ٣٥٣ لجنة، و٥٧ ألفا و٦٧٦ طالبا وطالبة، وعمل لجنة خاصة للطالب المصاب طبقا للظروف الصحية والتقرير الصادر من المستشفى ونقله بسيارة اسعاف مجهزة، وتأجيل الامتحان للطلبة المصابة في مستشفيات العزل طبقاً للتقرير الصادر عن المستشفى.

أكد اللواء اشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان ثانوية عامة بها من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والانترنت، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير التعقيم والكمامات لكافة الافراد المتواجدين باللجنة، اعداد خطة أمنية متكاملة وتصميم الكردون الأمني حول اللجنة بوقت كافي لعدم اقتراب أي شخص منها، متابعة غلق باب اللجنة وعدم دخول أي شخص إلى اللجنة، عمل صيانة فورية لجميع طفايات الحريق بالمدارس المقرر انعقاد لجان ثانوية عامة بها، تعبئة الطفايات الفارغة، وتكليف أفراد من الإدارة للمرور بصفة يومية على اللجان للتأكد من صلاحية الطفايات الموجودة باللجنة، ضرورة تواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة ثانوية عامة لتكون مستعدة في حالة الاحتياج.

الإعدادية الثانوية كفر الشيخ مدارس امتحانات

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الداخلية» تضبط أجنبي تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا وصورها فيديو

التفاصيل الكاملة لضبط السائح المتحرش بفتاة في الأقصر

البحر المفتوح يبتلع الأرواح.. لماذا ترتفع حالات الغرق بشواطئ غرب الإسكندرية؟

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

المواعيد الصيفية.. عودة عمل المحال والمولات والمطاعم حتى 1 صباحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خلفًا لـ«ريفلين».. الكنيست الإسرائيلي ينتخب رئيسًا جديدًا الأربعاء