«كيد الحموات طفشني»: أبرز تصريحات هاجر أحمد في «واحد من الناس»

تصدرت الفنانة الشابة هاجر أحمد (تريند) منصات التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها مع عمرو الليثي التي كشفت فيها عن بدأيتها مع التمثيل وقصتها مع رفض أسرتها للاشتغال به، حيث ترصدها “الدستور” في النقاط التالية:

- قالت إنها عملت من قبل مع المخرج معتز التونى وكانت تجربة مميزة في مسلسل «أحسن أب» الذي عرض في رمضان الماضي وترغب في تكرار تجربة التعاون مع التوني مجددًا.

- على ربيع حفظها كل الأغانى الشعبية، وكان بيضحكها جدًا أمام الكاميرا، وبيقعد يشتغلها في مواقف كوميدية:«أنا بصدقه على طول لأنه مش بيضحك خالص ويطلع كلها اشتغالات".

- كشفت الفنانة هاجر أحمد عن طريقتها في إخفاء رغبتها في التمثيل، إذ عانت من رفض أسرتها للدراسة المعهد العالي للفنون المسرحية، موضحة أنها اضطرت أن ترضي أسرتها وتدرس علم النفس حتى تقنعهم بدراستها للتمثيل.

- قالت: "حاربت كتير ودخلت فنون مسرحية من وراء أهلي وقعدت سنة بدرس وهما فاكرين إني بروح كليتي أدرس (علم نفس) بس لحد ما طلعت الأولى على دفعتي أول سنة في المعهد قالوا لي: تكملي الاثنين علم النفس مع دراستي في المعهد، ومفيش شغل في التمثيل طالما شاطرة ادرسي بس".

-قالت:"فضلت أمثل في أربع سنين المعهد من وراهم، وكان طبعًا عندي مشكلة إني لما بروح تصوير معايا شنط وهدوم، فكنت أرميها من البلكونة في الدور الأول وأروح التصوير، لما شافوني في مسلسل (كيد الحموات) كانت كارثة وسيبت البيت ومشيت واللي خلاهم يوافقوا إنهم شافوا إصراري وإني بجتهد في الحاجة اللي بحبها في التمثيل وإني فاشلة في دراستي في علم النفس".

وهاجر أحمد جاد ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني في 2013، بمسلسل ألف سلامة من مواليد 28 فبراير 1994، درست علم النفس في كلية الآداب ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، وكانت الأولى على دفعتها في السنوات الأربع بتقدير امتياز وقدّمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض "كاسك يا وطن".

مثلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا.

- فازت بلقب miss congeniality، أي ملكة جمال اللطف، بتصويت الجمهور.