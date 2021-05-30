الأحد 30 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط أجنبي تحرش بفتاة لفظيا وجسديا وصورها فيديو

الامن
الامن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليها ومرتكب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد فحصت ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" من تحرش شخص يحمل جنسية أجنبية، لفظيا بإحدى الفتيات تعمل في أحد الأماكن السياحية في محافظة الأقصر بقصد السخرية.

- السائح صور الحديث بينه وبين الفتاة

وكشف رواد التواصل الاجتماعي أن هذا السائح صوّر الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئا من كلامه، الذي حمل ألفاظا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها الفتاة وظلت مبتسمة، نظرا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئا بالإيحاءات الجنسية مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة وطالبوا بمعاقبته.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي من خلا البوست المتداول أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير في أحد دول أوروبا وبلدة أخرى في أمريكا الجنوبية، مشيرين إلى أن السائح عاد مرة أخر وحاول أن يعتذرللفتاة التي لم تفهم منه شيء على الإطلاق، دون أن يوضح لها حقيقة ما صدر منه، محاولا لمس جسدها أكثر من مرة إلا أنها كان تبتعد عنه في محاولة لتفادي حدوث أزمة وأكد متدولوا الفيديو أن السائح موجود في مصر وطالبوا بمحاسبته.

 

 

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