«الهلال الأحمر» تطلق قوافل للفئات الأكثر احتياجًا من المصريين والمهاجرين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، إطلاق قوافل مشروع "تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين بالقاهرة الكبرى لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم وحتى ١٠ يونيو المقبل، للوصول للفئات الأكثر احتياجًا من المصريين والمهاجرين.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس الهلال الأحمر المصري، أن استراتيجية الجمعية تركز على دعم حقوق الإنسان من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والدعم اللازم وقت الأزمات.

أضافت أن الوزارة تحرص على تقديم خدمات الرعاية المختلفة لمختلف فئات المجتمع الأكثر احتياجًا عبر العديد من القنوات والتي يأتي من بينها منظمات المجتمع الاهلى ومتطوعي الهلال الاحمر المصري، لافتة إلى أن المتطوعين في الهلال الأحمر لهم دور عظيم في تقديم الخدمات التي تقدمها الجمعية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك ٣٠ ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري ساهموا في مواجهة تداعيات الجائحة.

وتابعت "مواجهة تداعيات كورونا فرضت عقد المزيد من الشراكات بين مختلف الجهات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وهي الخدمات التي تصب بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان.

وتوفر العيادات المتنقلة خدمات الرعاية الصحية في تخصصات أمراض النساء، الأطفال، الباطنة، الجلدية، والعظام، وصيدليتين لتوفير الأدوية اللازمة، إضافة لمعمل يتيح إجراء التحاليل المختلفة، مثل وظائف الكلى والكبد، تحليل السكر الشامل، الدم، الحمل، وغير ذلك من التحاليل الضرورية.

وتغطي فروع الهلال الأحمر بالمحافظات إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحرالأحمر.