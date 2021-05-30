صورة لـ«موسيماني» في شبابه تشعل مواقع التواصل.. ومتابعون: «ملك الميكيافيلي فوتبول»

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة خاصة بالمدير الفني للنادي الأهلي "بيتسو موسيماني"، في شبابه أثناء تواجده في جنوب إفريقيا، خاصة بعدما اقترب من معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، هذا الموسم.

وعلق محمد سلطان من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الصورة الخاصة بالمدير الفني "موسيماني"، قائلًا: "صديقي العزيز عم الناس كلهم مستر بيتسو موسيماني"، ليرد عليه حساب يحمل اسم صبري سِراج من جماهير النادي الأهلي قائلًا: "ملك الميكيافيلي فوتبول".

وكتب أنس حبيب، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الصورة الخاصة بـ"موسيماني"، قائلًا: "كان شبه أبيدال في شبابه".

جدير بالذكر أن فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ويتبقى للجنوب إفريقي موسيماني كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش الذي لم يتم الاستقرار على موعده حتى الآن، ليكمل الخماسية التاريخية مع الأحمر هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن بيتسو موسيماني حقق 4 ألقاب مع النادي الأهلي حتى الآن في أقل من عام، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري، وعلى الرغم من أن البطولة كانت محسومة في عهد فايلر إلا أنها احتسبت له، كما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك في نهائي القرن، كما تُوج بلقب كأس مصر مع الأهلي على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين في بطولة كأس السوبر الإفريقي لتكون البطولة الرابعة لموسيماني منذ توليه قيادة الأهلي.