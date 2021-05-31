شاب مصرى يكشف عن كارثة جديدة فى الصين

حذر شاب مصر يُدعى إبراهيم نجم، يعيش في الصين، من كارثة منتظرة، في مدينة جوانجو، حيث نشر مجموعة صور تظهر محاولات السيطرة والحد من انتشار ڤيروس كورونا بعد إيجابية مسحات في 4 أحياء بالمدينة.

وأضاف "نجم"، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، الإجراءات التي اتخذتها السلطات في المدينة، بإجراء مسحات للجميع ليل نهار، وإغلاق مناطق الإصابات، وفرض عزل صحي على سكان الأماكن المصابة، ووضع خطة تطعيم تستهدف جميع سكان المدينة ممن لا يوجد لديهم موانع طبية ضد اللقاح، بالإضافة إلى فرض قيود على الحركة من وإلى المدينة.

وأكد "نجم" أن الكيو آر، يتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر أو الأصفر "أي لون الخطر" إذا لم يخضع المواطن في جوانجو للإجراءات الصارمة التي فرضتها الدولة، أي أن هذا المواطن يمنع من دخول أي مكان أو مول أو أي تعامل رسمي.

وأشار نجم إلى أن مقاطعة جوانجو هي أهم مناطق التجارة بالصين، وبالفعل تم إغلاق عدد كبير من المراكز التجارية، مؤكدا أن الجميع متخوف من تكرار أزمة ووهان، لأن سكان جوانجو يبلغون حوالي 126 مليون نسمة.

ونظرا للتخوف الشديد من تكرار أزمة ووهان في جوانجو بعد ظهور حالات، دشن الصينيون هاشتاج #广州加油 الذي سبق وتم تدشينه على ووهان #武汉加油 وقت ظهور الڤيروس.

كانت الصين قد سجلت صفر إصابات الفترة الماضية بعد أن كانت نقطة انتقال الفيروس وانتشاره للعالم بأكمله، لذا فإن الصينيين يشعرون بالخوف والقلق بعد ظهور إصابات جديدة، لكن هذه المرة ليست في مدينة ووهان بل في مقاطعة جوانجو، وهذا ما دفع الصينيون إلى تدشين هاشتاج لمحاولة السيطرة على الوضع الوبائي وعدم تكرار الأزمة مرة أخرى.