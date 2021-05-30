برلماني: جولات السيسي الميدانية تسرّع عمليات التنمية والمشاريع القائمة

أشاد محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، بالزيارات الميدانية والجولات الأسبوعية التي يتفقد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشارع ومختلف محاور وميادين العمل شرق القاهرة وغربها وفي مختلف المناطق، موضحًا أن متابعة القيادة السياسية ليست ميدانية، فقط، لكنها إشارة وتوجيه مباشر بتسريع العمل في المشاريع القائمة لسرعة استفادة ملايين المصريين منها.

أضاف عثمان، في تصريحات الأحد، أن زيارات الرئيس ولقاءاته المباشرة مع المواطنين والاستماع منهم مباشرة لمشاكلهم وهمومهم وهو ما يجعله دائم التواصل مع هموم الشعب وآماله، موضحًا أن الرئيس السيسي، وكما يتضح من استراتيجية حكمه، يرى دائمًا أن مصر أولاً ويعمل بكل جهد وعلى مختلف المحاور للارتقاء بالبلاد وتخطي العقابات الاقتصادية والمالية كافة.

أشار نائب الإسكندرية إلى نجاح مصر في حل أزمة السكن بعد البدء في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وحل أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، وحل أزمة تناقص الاحتياطيات المالية والنقد الأجنبي وغيرها من الأزمات الضخمة التي ضربت مصر خلال السنوات الماضية قبل توليه سُدّة الحكم.

وشدد نائب الشيوخ على أن اليوم يعيش عشرات الملايين من المصريين في استقرار وأمن ويشعرون بقوة الوطن تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: “تحيا مصر بقيادتها الحكيمة”.