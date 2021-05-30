الأحد 30 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: مصر الأولى إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا فى تقديم خدمات التعهيد

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ترتيب مصر تقدم فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا فى توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على  17٪؜ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC.

أضاف الوزير أن مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020 وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
 

أوضح طلعت أن قطاع الاتصالات هو أعلى قطاعات الدولة نموا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالى معدل نمو يصل الى 16%، كما شهد العام المالى الماضى ارتفاعا فى مؤشراته عن العام الذى يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من  4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.

جاء ذلك فى كلمة وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور  نبيل دعبس رئيس اللجنة، ووكيلى اللجنة أحمد البدرى، وراندا مصطفى، وناجح محمد سيد، أمين السر، وأعضاء اللجنة؛ حيث استهل الوزير زيارته للمجلس بلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لما له من أهمية في استكمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

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