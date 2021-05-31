«حافية القدم».. هكذا كانت إطلالة عروسة رئيس وزراء بريطانيا (صور)

خطف بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا،الأنظار بعد حل زفافة السري من " كاري سيموندس"، والذي أتسم بالبساطة سواء بالملبس أو التحضيرات للزفاف.

ويعتبر الزواج من السيدة سيموندس، هو الثالث لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن تزوج للمرة الأولى في سن 23 عامًا من أليجرا موستين أوين في عام 1987، التقيا عندما كانا طلابًا في أكسفورد.

نشر موقع "ديلى ميل" البريطاني، الصور التي تم التقاطها في حفل الاستقبال في حديقة داونينج ستريت، بعد عقد القران للزوجين، في كاتدرائية وستمنستر بعد ظهر أمس.

2870 جنيه إسترليني قيمة فستان عروسة جونسون

العروسين

وتظهر إحدى الصور السيدة سيموندس، وهي ترتدي ثوبًا أبيضًا من الدانتيل بقيمة 2870 جنيهًا إسترلينيًا من تصميم Costarellos، وإكليلًا من الزهور البيضاء في شعرها.

كما اتسمت إطلالة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالبساطة، حيث كان يرتدي بدلة داكنة أنيقة، حيث قام بتمشيط شعره لهذه المناسبة.

وخطفت العروسة سيموندس، البالغة من العمر 33 عامًا الأنظار خلال حفل الزفاف البسيط، حيث كانت حافية بالقدمين، وهي تحتضن رئيس الوزراء.

جونسون وزوجته

تُظهر الصور الجوية سرادق وشرفة في الحديقة الشهيرة، مع صور من الأسبوع الماضي تُظهر أن الخيمة قد استخدمت في الوظائف الرسمية مثل قيادة الأعمال المناخية.

وكان الوزراء ونواب حزب المحافظين أول من قدموا التهنئة لرئيس الوزراء على زواجه، على الرغم من أن بعض نواب حزب العمال كانوا أقل كرمًا ولم يقدموا التهاني.

كما حرصت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر، على إرسال أطيب تمنياتها لرئيس وزراء بريطانيا، حيث كتبت على تويتر: «تهانينا الكبرى لبوريس جونسون وكاري سيموندس في يوم زفافك».

وأوضح المتابعون، أن الزوجين كانا يخططان سرًا للاحتفال الصغير منذ فترة، كما أن الإجراءت الإحترازية السبب فى عدم التحضير لحفل زفاف كبير.