الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«حافية القدم».. هكذا كانت إطلالة عروسة رئيس وزراء بريطانيا (صور)

رئيس الوزراء وزوجتة
رئيس الوزراء وزوجتة

خطف بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا،الأنظار بعد حل زفافة السري من " كاري سيموندس"، والذي أتسم بالبساطة سواء بالملبس أو التحضيرات للزفاف.

ويعتبر الزواج من السيدة سيموندس، هو الثالث لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن  تزوج للمرة الأولى  في سن 23 عامًا من أليجرا موستين أوين في عام 1987، التقيا عندما كانا طلابًا في أكسفورد. 

نشر موقع "ديلى ميل" البريطاني، الصور التي تم التقاطها في حفل الاستقبال في حديقة داونينج ستريت، بعد عقد القران للزوجين، في كاتدرائية وستمنستر بعد ظهر أمس.

2870 جنيه إسترليني قيمة فستان عروسة جونسون

 

العروسين 

 

وتظهر إحدى الصور السيدة سيموندس، وهي ترتدي ثوبًا أبيضًا من الدانتيل بقيمة 2870 جنيهًا إسترلينيًا من تصميم Costarellos، وإكليلًا من الزهور البيضاء في شعرها.

كما اتسمت إطلالة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالبساطة، حيث  كان يرتدي بدلة داكنة أنيقة، حيث قام بتمشيط شعره لهذه المناسبة.

وخطفت العروسة سيموندس، البالغة من العمر 33 عامًا الأنظار خلال حفل الزفاف البسيط، حيث كانت حافية بالقدمين، وهي تحتضن رئيس الوزراء.

جونسون وزوجته 

 

تُظهر الصور الجوية سرادق وشرفة في الحديقة الشهيرة، مع صور من الأسبوع الماضي تُظهر أن الخيمة قد استخدمت في الوظائف الرسمية مثل قيادة الأعمال المناخية. 

وكان الوزراء ونواب حزب المحافظين أول من قدموا التهنئة لرئيس الوزراء على زواجه، على الرغم من أن بعض نواب حزب العمال كانوا أقل كرمًا ولم يقدموا التهاني.

كما حرصت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر، على إرسال أطيب تمنياتها لرئيس وزراء بريطانيا، حيث كتبت على تويتر: «تهانينا الكبرى لبوريس جونسون وكاري سيموندس في يوم زفافك».

وأوضح المتابعون، أن الزوجين كانا يخططان سرًا للاحتفال الصغير منذ فترة، كما أن الإجراءت الإحترازية السبب فى عدم التحضير لحفل زفاف كبير.

بوريس جونسون كارى سموندس رئيس وزراء بريطانيا عروسة جونسون رئيس الوزراء ديلي ميل كاري سيموندس

الأكثر قراءة

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

4 خسائر تكبدها الزمالك بعد التعادل السلبى مع الجونة

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 31-5-2021

الكنيسة توضح التفاصيل الكاملة لأحداث دير وادى الريان بالفيوم

مصرع شخص إثر تصادم نقل وملاكى بطريق السويس - الزعفرانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل

أشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة