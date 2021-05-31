تقرير الطب الشرعى حول اتهام سائق بمواقعة زوجة شقيقه بغير رضاها فى أطفيح

حصلت "الدستور" علي تقرير الطب الشرعي حول واقعة اتهام سائق بمواقعة زوجة شقيقه بغير رضاها في أطفيح، في القضية رقم 5060 لسنة 2020 جنايات مركز أطفيح والمقيدة برقم 5542 لسنة202۰ كلي جنوب الجيزة.

وثبت بتقرير عيادة العنف الأسري والطفل بمصلحة الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها وجود إصابة عبارة عن تورم أعلى يسار الرأس وهي إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه.

كما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات المنوية بالبنطال الخاص بالمجني عليها هي عبارة عن خليط اشتمل على بصمة وراثية لأنثى وعلى البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الدماء الماخوذة من المتهم.



وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته النيابة بجنوب الجيزة الكلية أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م.م" 28 سنة، سائق، ومقيم في أطفيح بالجيزة، لأنه في يوم 20 / 8 / 2020 بدائرة مركز أطفيح محافظة الجيزة واقع المجني عليها "د.هـ" بغير رضاها، بأن اقتحم عليها مسكنها وراودها عن نفسها فلما أبت وتحصنت بالعفة صدم رأسها بحائط وطرحها أرضًا وجثم فوقها وحسر عنها سروالها وباعد بين ساقيها وأولج عضوه الذكري في موضع العفة منها حتى أمنى بها .

وجاء بأقوال المجني عليها، 19 سنة ربة منزل، بأنه وحال تواجدها بمسكنها في غضون شهر مارس عام 2020، حضر إليها المتهم (شقيق زوجها) مقتحما مسكنها وواقعها كرها عنها بأن صدم رأسها بحائط فطرحها أرضا مغشيًا عليها، ثم اغتصبها مهددًا إياها بفضح أمرها في حالة إفصاحها بمواقعته لها ثم عاود جرمه بتاريخ 2020/8/20.