بعد تصدرها التريند بسبب المايوه.. من هي الفنانة هاجر أحمد؟

تصدرت الفنانة هاجر أحمد تريند السوشيال ميديا عقب تصريحاتها مع عمرو الليثي، حيث قالت إنها خسرت لقب أجمل وجه العالم بسبب المايوه.

وفي السياق يرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هاجر أحمد.

- هاجر أحمد جاد ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني عام 2013، بمسلسل ألف سلامة.

- من مواليد 28 فبراير 1994.

- درست علم النفس في كلية الآداب ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، وكانت الأولى على دفعتها في السنوات الأربع بتقدير امتياز.

- قدّمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض "كاسك يا وطن".

- مثّلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا.

- فازت بلقب miss congeniality أي ملكة جمال اللطف، بتصويت الجمهور.

- رفضت المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر لشروط معينة خاصة بالمسابقة لا تستطيع القيام بها، وفي مقدمتها ارتداء المايوه.

- تقلّدت منصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة.

- أول أعمالها التليفزيونية كان مسلسل "ألف سلامة" عام 2013.

- عقب ذلك شاركت في عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي".

- في 2019 بدأت شهرتها الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها في مسلسلات منها: "نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن".

- لفتت الأنظار إليها خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا المقامة بمصر عام 2019، حيث كانت في استقبال لاعب المنتخب الكاميروني السابق ريجوبرت سونج، وارتدت الزي الفرعوني.

- في 2020 قدمت مسلسلي "طلقتك نفسي" و"الأخ الكبير"، بالإضافة لنجاحها من خلال دور "آش" في مسلسل "حكايات بنات".

وتنتظر هاجر أحمد في الفترة الحالية عرض أول أعمالها السينمائية فيلم "أهل الكهف" وتشارك خلاله مع النجوم خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، ماجد المصري، وأحمد عيد، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الراحل توفيق الحكيم، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور - تالنت ميديا برودكشن.