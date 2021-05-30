خبير سياحي: أزمة كورونا حددت معايير جديدة لإعداد البرامج السياحية

قام عادل المصري، المستشار السياحي السابق بفرنسا، خلال مشاركته فى الدورة الـ13 لملتقى المركز العربى للإعلام السياحي، بدعوة القائمين على تبنى فكرة إنشاء إدارة متخصصة الأزمات السياحية بالمنطقة العربية، على أن تكون تحت مظلة أي كيان سياحى عربى مثل منظمة السياحة العربية وأن يتم اختيار خبراء تلك الإدارة من الدول الأعضاء، لوضع تصور للحلول لأي أزمة تحدث وسبل الخروج منها بل وتقوم وضع تصور التنبؤ بأي أزمات قادمة من خلال أدوات التحليل والرصد بوضع السيناريوهات المناسبة، للحد من الآثار السلبية للأزمة القادمة.

أضاف المصري أنه يجب التركيز بشدة خلال الفترة القادمة بالسياحة البينية بين الدول والأشقاء العرب والعمل على وضع مجموعة من البرامج السياحية المشتركة، خاصة بين الدول التى أخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المتشابهة وخلق ما يسمى بالسياحة الآمنة، خاصة أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة سيتم فتح الحدود بين الدول الأوروبية فقط، وهى الأسواق المصدرة للسياحة لمصر والمنطقة العربية،وهو الأمر الذى يدفعنا لأخذ خطوة استباقية لتشجيع السياحة البينية للتعويض مؤقتًا عن السياحة الأوروبية وإزالة العوائق التى تحدث عنها كثير من الخبراء المشاركين فى الملتقى لدفع حركة السياحة العربية خلال الفترة القادمة.

أشار المصرى إلى أن أزمة فيروس كورونا أفرزت لنا معايير جديده لإعداد تجربة سياحية ايجابية للسائح المرتقب من خلال تقديم خدمات متميزة، وخلق توازن مطلوب بين تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة مع مراعاة حرية السائح فى الاستمتاع بإجازته ولا بدّ على المحتوى التسويقى للمقصد أن يهتم بعنصرى الأمن والسلامة ضمن العملية الترويجية، موضحًا أن المرحلة الحالية تحتاج الى العمل الجاد والتنسيق المشترك الفعال لحصول المنطقة العربية على نصيبها العادل من حجم حركة السياحة الدولية.